Cursinho pré-vestibular gratuito está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito Zumbi dos Palmares 2022. O interessado deve cursar o 3º ano ou já ter concluído o Ensino Médio.

Abertas desde o dia 3 de fevereiro, as inscrições seguem até do dia 25, totalmente online. Os alunos devem entrar no portal da prefeitura de Rondonópolis (aqui), preencher um formulário com dados pessoais, indicar o local em que deseja participar das aulas e depois, aguardar o início das aulas.

Confira abaixo o trecho de uma entrevista do gerente do curso, Odair Mendes, concedida à TV Cidade – Record: