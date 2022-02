Curso de crochê pode ser grande aliado para o bem-estar

Com a crise econômica, preços altos e a dificuldade de encontrar um emprego de meio período já que possui uma filha de quatro anos, Rafaela da Silva Conceição, moradora de Várzea Grande, viu no curso de crochê em barbante, uma oportunidade de aprender a técnica para fabricar roupas e acessórios para vender e para o uso dela e sua filha.

“Eu não sabia fazer crochê, mas vi o curso sendo oferecido aqui no CRAS gratuitamente e resolvi me inscrever. Agora, que aprendi a tirar receitas de revistas e da internet, vou fazer peças para vender e para minha pequena boneca vestir, a minha filha de 04 anos”, declarou.

Nilzabete Maria da Silva, moradora do bairro Costa Verde, revela que aprendeu muito mais do que trabalhar com agulhas e linhas. “Fiz amizades. Depois desse período de pandemia que quase não saí de casa pude conhecer mulheres maravilhosas. Tinha dúvida de que aprenderia, pois não sei ler nem escrever muito bem, mas a professora é muito boa e as amigas da turma acabaram me ensinando a ler o que tive dificuldade. Agora estamos nos reunindo lá em casa para continuar a aprender uma com as outras”, declarou.

O curso que proporciona a mulheres moradoras de Várzea Grande, de diferentes perfis e idades, a encontrar no crochê mais do que uma maneira de entrelaçar fios para criar peças de roupas, é oferecido pela Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande através do projeto “Qualifica +VG” e parceiros. Nesse caso em específico, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) e o Sindicato Rural de Nossa Senhora do Livramento.

“Nas aulas elas aprendem desde o segurar a linha e a agulha, as técnicas, os pontos, a dar qualidade ao trabalho e precificar cada peça. O curso é 100% gratuito. No kit as alunas recebem camiseta, caderno, boné, estojo com caneta lápis e borracha, além do material que vai usar para confeccionar as peças como agulhas e linhas”, detalhou a instrutora do Senar-MT, Neuzete Araújo da Silva.

De acordo com a secretária de Assistência Social de Várzea Grande, Ana Cristina Vieira, responsável pelo projeto “Qualifica +VG” que explica que a secretaria inicia o ano de 2022 com muitos cursos, respeitando as medidas de biossegurança e investindo em qualificação profissional da população e baixa renda com apoio de vários parceiros.

“As pessoas podem procurar o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, mais próximo da sua residência e se inscrever gratuitamente. Durante todo o ano teremos cursos gratuitos, nas mais diversas áreas, oferecidos pela Prefeitura e diversos parceiros”, disse.

Sobre o curso de crochê a gestora disse que ficou impressionada com a qualidade dos trabalhos. “As linhas e agulhas se transformaram em instrumento de diversão, exercício de criatividade e fortalecimento de vínculos. A possibilidade de aprender uma atividade que pode trazer autonomia financeira aliada ao talento das mulheres de Várzea Grande mostra que elas só precisam de apoio. A nossa preocupação é que as pessoas tenham qualidade de vida e bem estar e o curso é um caminho importante para esse objetivo”, pontuou Ana Cristina.