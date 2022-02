Dados da PM registra aumento de mandados de prisão cumprido e queda de 50% de homicídio

O 5º Comando de Polícia Militar situado em Rondonópolis divulgou os dados de janeiro 2022 que em comparação do mesmo mês de 2021, resultou no aumento do número de prisões de suspeitos e diminuiu nos crimes de furto, roubo e homicídio.

Conforme informações do Tenente Coronel Gleber Candido Moreno que está a frente da liderança do 4º Comando Regional, informou que teve um aumento de 45% de mandados de prisão em aberto e queda de 27% em furtos, 45% em roubos e 50% em homicídios.

Candido ressaltou que o trabalho ostensivo e de repressão à criminalidade foi o fator principal para obter o resultado positivo.

A corporação da PM, inicia o Bom Dia Cidadão por volta das 05h, com várias viaturas em diversos pontos estratégico da cidade, dando segurança e tranquilidade para as pessoas que iniciam o dia com caminhadas ao ar livre e também para trabalhadores e estudantes. E esse trabalho de proteção ao cidadão permanece por todo o dia e noite.