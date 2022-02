De olho na Libertadores, Fluminense encara Vasco no Carioca

Com os olhos voltados para a Copa Libertadores (onde faz jogo decisivo na próxima terça), o Fluminense disputa clássico com o Vasco, a partir das 16h (horário local) deste sábado (26) no estádio do Engenhão, pela Taça Guanabara do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Foco na Libertadores

Apesar de ocupar a liderança da fase inicial do Estadual (com 21 pontos em 8 jogos), o Tricolor das Laranjeiras tem como grande objetivo neste momento garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Para alcançar este objetivo, é de importância fundamental passar pelo Millonarios (Colômbia) na segunda fase preliminar da competição sul-americana. No jogo de ida, disputado na última terça (22), o time comandado por Abel Braga venceu por 2 a 1.

Como a volta da partida do torneio continental será realizado na próxima terça-feira (1), a partir das 20h30 no estádio de São Januário, a tendência é que o Fluminense entre em campo com uma equipe alternativa.

Entre as mudanças na equipe titular uma é certa, a saída do artilheiro Fred, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita. A dúvida agora é se o técnico Abel Braga vai optar pela entrada do argentino Germán Cano, ou se improvisará outro jogador no comando do ataque.

Vasco artilheiro

Se o Fluminense está com dúvidas no setor ofensivo, o Cruzmaltino conta com os dois artilheiros atual edição do Campeonato Carioca até aqui, o meia Nenê e o atacante Raniel (cada um com 5 gols).

Para o Vasco, que ocupa a terceira posição da classificação com os mesmos 19 pontos do vice-líder Flamengo, vencer o time das Laranjeiras é de sua importância para tentar encerrar a primeira fase do Estadual como líder, o que garante vantagem no mata-mata.

“O Fluminense será um jogo complicado, montou um elenco forte, tem um treinador experiente. Trabalhar com o máximo de atenção, fazer uma boa estratégia para fazer um bom jogo e conquistar um bom resultado”, afirmou o técnico Zé Ricardo.