Decreto proíbe dança com contato físico para evitar Covid-19

Não é só em Rondonópolis que Decreto Municipal rende muita discussão. Em Paranatinga, o prefeito Josimar Marques Barbosa (MDB), decidiu proibir o contato físico durante a dança como medida de contenção à propagação do coronavírus no município. “Danças com contato entre pessoas em qualquer local”, traz o documento oficial número 2070/2022, de 03 de fevereiro.

O Decreto Municipal também cancelou shows, eventos comerciais e proibiu o uso compartilhado de narguilé, tabaco, tereré e chimarrão. Permitidas estão as festas e demais eventos, como casamentos e formaturas, com ocupação máxima de 50%, som ambiente e álcool em gel 70%. Ainda assim, nada de dançar colado.

“O descumprimento das medidas restritivas por pessoas jurídicas, inclusive condomínios residenciais, ensejará aplicação de multas, interdição temporária e outras sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, pelas autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais, conforme estabelecido em lei específica”, diz trecho do Decreto.