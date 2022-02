Defesa Civil de Petrópolis alerta para o risco de novos deslizamentos

A Defesa Civil alerta para o risco de novos deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (19), por meio das redes sociais do órgão. “Permanece muito alta a possibilidade de deslizamentos na região serrana do RJ, especialmente em Petrópolis”, escreveu o órgão.

Com 136 mortes confirmadas, a tragédia causada pelas chuvas em Petrópolis (RJ) superou em número de mortes o segundo maior desastres por temporais na história da região, registrado em 1988, com 134 vítimas. Além disso, outras 218 pessoas ainda continuam desaparecidas, três dias depois do dilúvio.

O desastre desse ano só não superou ainda o episódio do verão de 2011, que deixou 918 mortos e 30 mil desabrigados, e é considerado uma dos piores tragédias ambientais da história do Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi visitar a região e descreveu o cenário como “quase que de guerra”. Ele anunciou que o governo federal vai liberar R$ 2,3 milhões de recursos para a reconstrução da cidade. O governo também montou uma força-tarefa para auxiliar nos resgates.

Os deslizamentos atraíram mobilização nacional do Corpo de Bombeiros que conta com o auxílio de agentes de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

As autoridades continuam em alerta para riscos de novos deslizamentos. A rua Nova, na comunidade 24 de Maio, e a rua Teresa, na Vila Manoel Correa, foram interditadas. A Defesa Civil realizou a evacuação das áreas.