Deputada cita falhas grotescas e avalia pedir novas provas em MT

Após dezenas de denúncias com relação a possíveis irregularidades na aplicação da prova do concurso estadual da Segurança Pública realizado no domingo (20.02) em Mato Grosso, a deputada estadual Janaina Riva (MDB), protocolou na manhã desta terça-feira (22.02) pedido de providências junto à Casa Civil.

Dentre as denúncias enviadas à parlamentar de irregularidades estão pagamento realizado sem identificação no sistema, incorrendo na exclusão indevida do candidato na lista de divulgação do local de prova; candidato que efetuou pagamento e não foi permitido realizar a prova, sobre a justificativa de limitação de idade; problema de identificação de candidatos na prova (ausência de coletor de digitais); uso de equipamentos eletrônicos em sala e no banheiro; inexistência de fiscalização para o porte indevido de equipamentos eletrônicos; prisão de um cidadão na cidade de Cáceres, por suspeita de estar realizando a prova no lugar de candidato inscrito; fotos circulando nas redes sociais de imagens da sala de aula.

Segundo a deputada essas situações não podem ficar sem a devida apuração e punibilidade diante da seriedade que pesa sobre o contratante da realização do concurso. Janaina sugere ainda que, caso sejam comprovadas as denúncias, o concurso deve ser anulado e uma nova data remarcada para correção das falhas, sob pena de descredito ou até mesmo questionamentos jurídicos.

“Assim deve ser observado à banca e ao contratante que deveria ter atentado as condições de segurança e fiscalização para dar credibilidade ao concurso e ao Estado de Mato Grosso. Dessa forma, é imprescindível que sejam tomadas providências necessárias para dar legitimidade ao certame ou caso sejam comprovadas as reclamações, a consequente anulação do certame e marcação de nova data para avaliação dos candidatos, preservando a segurança jurídica e primando pela aprovação lícita dos candidatos”, aponta o documento.