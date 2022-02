Deputada faz denúncia contra processo seletivo do Estado: “A SES-MT faz um desserviço”, diz

Na Tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a deputada estadual Janaina Riva (MDB) criticou os critérios adotados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) e pelo chefe da Pasta, Gilberto Figueiredo, na abertura do processo seletivo simplificado (001/SES/2022) para a contratação de profissionais que atuarão tanto no Hospital Metropolitano de Várzea Grande quanto nos Hospitais Regionais de Rondonópolis, Cáceres, Sorriso e Alta Floresta, entre outros. E aproveitou para rebater a argumento de motivação política: “incompetência é bem diferente”, disse.

A reposta veio porque Figueiredo é pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil. Sobre a contratação dos profissionais, a SES-MT abriu o processo seletivo ainda em janeiro deste ano para o preenchimento imediato de vagas nas unidades de saúde e escritórios regionais espalhados pelo Estado. Os cargos ofertados incluem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes administrativos, técnico em farmácia, técnico de informática, biomédicos, contadores e assistentes sociais.

As reclamações relacionadas ao seletivo da SES-MT, porém, iniciaram logo a divulgação do primeiro resultado. Centenas de profissionais questionam o documento divulgado no dia 4 de fevereiro em uma edição extra do Diário Oficial. As denúncias de profissionais chegaram à aos deputados na ALMT. Uma representação junto ao Ministério Público Estadual (MPE)chegou a ser feita.

Janaína Riva recebeu alguns destes relatos. “Tenho um depoimento de uma mulher que foi fazer o cadastramento dela, e colocou o nome da mãe dela no cabeçalho da ficha. Ela, então, refez o documento. Só que aí passou ela e também passou a mãe dela. Como isso é possível? A mãe nem enfermeira é. Para vocês (se dirigindo aos deputados na Casa) terem uma ideia do tamanho do abuso e da arbitrariedade que é esse seletivo”, disse a deputada estadual.

Dela também partiu um requerimento exigindo informações à SES-MT. Janaina Riva também atacou outros pontos do processo seletivo. “A SES-MT faz um desserviço. Neste seletivo não tem um cirurgião para atender as cirurgias eletivas (…). Não estamos preocupados se os secretários são candidatos ou não. Incompetência é diferente de ciúmes”, rebateu. “Quando se analisa os dados do Estado, daquilo que a população mais clama, 76% reclama da saúde em Mato Grosso. Eu não entendo como pode um secretário ter ficado todo este tempo e a Saúde estar nesta barbárie. A SES-MT precisa trabalhar, precisa agir, precisa atender o povo que está esperando cirurgia de hernia, de vesícula, e não ficar esperando quatro anos por uma angioplastia. O que o povo precisa é de uma Regulação que nunca se endireita”, completou.

Outro lado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) informa que o Processo Seletivo Simplificado nº 001 de 2022 obteve mais de 20 mil inscrições em todo o estado de Mato Grosso e segue as normativas vigentes para a contratação de profissionais. A pasta esclarece que o Processo Seletivo deu publicidade de todos os seus atos por meio de Diário Oficial; o Edital é claro e aponta a vedação da admissão em casos de inconsistências ou ausência de documentação comprobatória exigida.

Todas as informações prestadas são de responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos documentos apresentados. Portanto, o candidato poderá responder por qualquer irregularidade e/ou ilegalidade, bem como por omitir informações ou apresentar informações incompletas ou inverídicas.

A SES ainda enfatiza que as vagas do Processo Seletivo são ofertadas com base na demanda apresentada pelas unidades de saúde do Estado. Conforme a necessidade assistencial, será realizada a contratação para atendimento da população mato-grossense. O resultado preliminar do processo de seleção para unidades hospitalares já foi publicado e, em breve, será divulgado o resultado final.