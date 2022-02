Deputado cobra urgência da Sinfra para restauração da Rodovia do Peixe

O deputado estadual Thiago Silva reuniu com o Secretário Estadual de Infraestrutura Marcelo de Oliveira com objetivo de acompanhar o trabalho da pasta nas ações administrativas para licitar com urgência a restauração da MT-471, conhecida como Rodovia do Peixe em Rondonópolis.

O parlamentar apresentou ao secretário fotos e vídeos que mostram o estado da estrada que hoje está com inúmeras crateras e buracos, dificultando a trafegabilidade de veículos e locomoção de pequenos produtores rurais que vivem na região.

O secretário Marcelo afirmou que em março a Sinfra irá promover uma série de frentes de trabalho para reconstruir os pavimentos das estradas, que foram danificadas principalmente por conta do período de chuvas no verão. “No caso da Rodovia do Peixe, a Sinfra fará uma licitação para fazer a restauração e drenagem do pavimento.”, garante. A Sinfra informou que o projeto da obra depende de uma liberação do IPHAN.

“A comunidade tem nos cobrado e precisamos de uma solução definitiva, pois todo ano temos o mesmo problema na Rodovia do Peixe, sendo um entrave para os pequenos produtores da região. Essa rodovia possui bastante tráfego devido as atrações turísticas e aos moradores da zona rural”, destacou.

Thiago Silva lembra que tem feito essa cobrança desde 2019 quando tomou posse na Assembleia. “Estamos cobrando uma urgência por parte do Governo no atendimento à comunidade, que sofre ainda mais no período de chuva quando aumentam a cratera por falta de drenagem. É um perigo e tem causado acidentes graves nessa rodovia”, lembra o deputado.

O deputado também cobrou que a Sinfra priorize a licitação do Anel Viário de Rondonópolis que possui trechos danificados e precisa de restauração. “É uma importante via da cidade, próxima a moradias e novos condomínios. Precisamos que o Governo faça ali rotatórias, iluminação e restauração do pavimento”, lembra o deputado.