Deputado ensaia gravação de vídeo, mas quando chega outdoor contra Lula está destruído

Não durou muito o outdoor com mensagens contra o ex-presidente Lula instalado às margens da BR-364, em Rondonópolis. Segundo o deputado estadual Claudinei Lopes (PL), o cartaz gigante foi destruído.

Claudinei se preparava para gravar um vídeo para as suas redes sociais. Quando chegou ao local exato da instalação, porém, a encontrou danificada. O parlamentar postou uma foto com os pedaços da lona do painel.

Atribuído ao Movimento Conservador de Rondonópolis, o outodoor ganhou as páginas de jornais de Mato Grosso e nacionais. Em uma nota de repúdio, o Partido dos Trabalhadores acusou o movimento popular de cometer crime eleitoral injúria e difamação contra o ex-presidente. Lula é chamado de “bandido”, “traidor da pátria” e “maldito”.

O protesto conservador se iniciou após o anúncio de uma possível visita de Lula a Rondonópolis, em campanha pela eleição presidencial em 2022.

De volta a Claudinei, outro destaque importante. O deputado que já estava irritado com a destruição da estrutura ficou ainda mais, isso porquê parte dos internautas, vendo a imagem dele com os restos do outdoor nas mãos, deu a entender que teria sido o próprio o autor da proeza.