Deputado ‘se convida’ ao PL, mas reconhece liderança de Wellington no projeto político

O atual deputado federal Nilson leitão (PSDB) tem sinalizado intenção de deixar a sigla tucana e migrar para qualquer partido que integra o grupo em prol do projeto à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022 no Estado, de olho, quem sabe, em um espaço para emplacar sua pré-candidatura ao Governo nestas eleições. No radar está o PL, o partido mais forte no atual momento.

Leitão é claro: se o grupo do presidente quiser, basta pedir. Mas reafirma que, por enquanto, nenhum convite oficial foi feito, em especial por parte do líder do PL em Mato Grosso, o atual senador da República Wellington Fagundes.

Como reconhece o próprio tucano, todas as discussões passam pela liderança do PL. “Mas temos que respeitar o senador Wellington Fagundes, que é a maior liderança do partido em Mato Grosso”, argumenta.

Fagundes segue pelo Estado com a “Caravana Verde e Amarelo” fortalecendo a sigla e consolidando as alianças. Iniciou em Sinop e há de percorrer as demais regiões. Ainda pode surgir como o candidato do PL ao Governo, mas, neste momento, se mantém como pré-candidato à reeleição no Senado.