Deputado se reúne com OAB e apresenta trabalho em prol da ampliação de vagas nas Universidades Públicas

O deputado estadual Thiago Silva esteve nesta segunda-feira (14) em reunião na OAB Rondonópolis com objetivo de apresentar o seu trabalho em prol da ampliação de vagas nas universidades públicas, em especial o trabalho que realizou para a abertura de vagas do curso de direito na Unemat Rondonópolis e para selar parcerias em prol do atendimento do cidadão mato-grossense.

Recebido pelo presidente eleito da OAB Rondonópolis Bruno de Castro, o parlamentar apresentou para a nova diretoria da instituição as ações realizadas no mandato em prol da da abertura de mais de 1.000 vagas de cursos técnicos e a ampliação de vagas gratuitas para os estudantes cursarem direito na Unemat.

“O curso de direto é um dos mais solicitados pela nossa juventude, com isto viabilizamos mais de R$ 1 milhão que garantiu a continuidade do curso, com a abertura de novas 100 vagas gratuitas na Unemat para atender o filho do trabalhador que não tem condições de pagar uma faculdade particular”, disse o deputado Thiago Silva.

O deputado também colocou a disposição para construção de parcerias com a Ordem dos Advogados com objetivo de viabilizar projetos sociais de atendimento descentralizado nos bairros mais populosos de Rondonópolis.

Participaram da reunião a Vice-presidente Alessandra Cardoso, Amauri Filho, Alex Onassis que compõe a diretoria da OAB e os dr. Everton Neves e Edimara Xavier.