Derf recupera produtos de furto e pastor é preso sendo o principal suspeito do crime

A Delegacia Especializada de roubos e furtos (Derf), recuperou nesta terça-feira (08), produtos que tinham sidos furtados de uma residência no Vila Aurora em Rondonópolis-MT. O suspeito do crime foi preso.

Conforme relatos das vítimas descritas no Boletim de Ocorrência (BO), eles teriam saído de casa para irem ao mercado e esqueceram de ativar o alarme, quando retornaram sentiram falta de vários produtos como: furadeiras, macaco hidráulico, serra-mármore, maleta de chaves e um notebook.

Os investigadores tiveram acesso às imagens de câmera de segurança, onde foi identificado o suspeito, que com êxito foi detido na data de hoje.

Ao ser indagado, o indivíduo que usa tornozeleira eletrônica relatou que passava em frente ao local do crime e uma outra pessoa em posse dos objetos lhe ofereceu e ele comprou por R$ 450, afirmação no qual, contradiz com imagens do próprio suspeito carregando produtos do furto em uma moto.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia, no local, compareceram alguns familiares e um deles informou, que o suspeito exerce a função de pastor.