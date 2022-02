Desconhecidos escalam até 8º andar de prédio para salvar criança presa em incêndio

Você nunca sabe quando será chamado para ser um herói ou heroína na vida de alguém.

Em Moscou, na Rússia, dois rapazes estão sendo aclamados como verdadeiros super-heróis sem capa após escalarem até o 8º andar de um prédio em chamas para salvar uma criança que havia ficado presa.

Nas imagens, é possível ver uma espessa fumaça preta saindo do 9º andar de um edifício residencial enquanto o fogo se espalha pelos apartamentos.

Com coragem de sobra, os homens sobem até o oitavo andar e estendem suas mãos para pegar a criança na janela do andar de cima.

Com muito esforço, eles conseguem resgatá-la, encerrando toda aquela tensão: ela se joga nos braços dos rapazes, que a seguram com firmeza e a colocam na janela, em segurança.

Graças à sua bravura, todos os três saíram praticamente ilesos. Isso porque ambos os homens se feriram com fragmentos de vidro quebrado e algumas queimaduras superficiais.

De acordo com o portal Inspire More, os heróis sem capa foram encaminhados até um hospital e passam bem, sem necessidade de internação.

Sem dúvidas, essa criança será eternamente grata à esses “estranhos” por sua coragem e proatividade.

Confira o vídeo: