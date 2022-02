Descubra como diminuir a gordura e ajudar a desinflamar o corpo

Diminuir o índice de gordura corporal é o principal desafio para a saúde de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Neste sentido, existem alguns alimentos e práticas que ajudam a conquistar esse objetivo. Claro que é preciso ter uma certa porcentagem mínima de gordura para viver bem. Porém, o excesso dela está relacionado diretamente a diversos problemas de saúde com resultados graves.

Algo que pouca gente sabe, mas que ocorre diariamente com quem tem muita gordura acumulada é a secreção de algumas substâncias. Especialistas apontam os riscos que o acúmulo de gordura pode trazer.

Ela é capaz de secretar substâncias inflamatórias para o organismo. Isso faz com que aumente consideravelmente o risco de infarto, derrames e de desenvolver diabetes, por exemplo.

Como fazer para eliminar gordura do corpo?

A boa notícia é que possuir gordura demais no corpo é um estado reversível. Ou seja, dá para eliminar boa parte desse agente tão danoso à saúde. Algumas dicas básicas podem ajudar muito no processo.

1 – Consumo de oleaginosas

Alimentos oleaginosas, como grãos e amêndoas são calóricos, porém criam uma espécie de “gordura boa”. Esses itens são ricos em fitoesteróis, que acabam competindo com o colesterol. A vantagem é que o colesterol costuma perder a batalha, então os grãos e as amêndoas ajudam a desinflamar o organismo.

2 – Diga não a frituras

Sempre vale mais a pena cozinhar um alimento que não usa fritura. Isso porque a gordura presente nesses preparos acaba gerando danos ao organismo. Essa gordura se acumula nas veias e artérias e aumenta consideravelmente os riscos de doenças cardiovasculares. Aliás, em média, um alimento frito possui 3 vezes mais calorias do que se for preparado de outro modo.

3 – Controle a glicose

Procure ingerir menos alimentos que contenham alto índice glicêmico, ou seja, evite aquilo que aumenta o açúcar no sangue. Dessa maneira, diminua o consumo de carboidratos, principalmente se a alimentação não tiver um contraponto. Por exemplo, é melhor comer uma salada antes de uma massa, ou comer um pão recheado com carne. Isso diminui a absorção de açúcar pelo sangue.

4 – Controle as calorias

Aumente o consumo de alimentos não calóricos e diminua a alimentação calórica. Se você comer bastante salada antes de uma refeição, sentirá menos fome e comerá menos aqueles itens mais pesados. Um macarrão de abobrinha pode enganar o cérebro, que espera por um macarrão tradicional, por exemplo.