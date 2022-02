Discriminação racial e intolerância religiosa são temas debatidos em conferência

O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Cepir), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (Setasc), realiza, nesta quinta e sexta-feira (10 e 11.02), a 1ª Conferência Intermunicipal de Promoção da Igualdade Racial, entre os municípios de Barra do Garças e Pontal do Araguaia.

Com o tema central “Enfrentamento ao Racismo e às outras formas correlatas de discriminação étnico-racial e de intolerância religiosa”, a 1ª Conferência tem como objetivo discutir temas de ampla abrangência e importância para o fomento do respeito, proteção e concretização dos Direitos Humanos. Visando assim, o fortalecimento de ações de combate ao racismo e formas correlatas de discriminação.

Entre os subtemas abordados estão: o enfrentamento a todo tipo de violência praticada por meio das invasões de territórios, intolerância religiosa e desenvolvimento da igualdade étnico-racial e étnico-cultural pela promoção da igualdade de oportunidades.

Para o presidente do Cepir, Carlos Caetano, o papel do movimento social negro nas conquistas dos marcos legais é fazer parte da construção da política de promoção da igualdade racial no Brasil.

“É importante aprofundarmos no debate que institui o programa brasileiro de políticas afirmativas. A partir do relatório final dessa conferência os municípios pautarão os seus planos municipais de promoção da igualdade racial. Discutiremos o número do feminicídio das mulheres negras no Brasil, a legalização e educação do povo quilombola, e também, da educação escolar indígena”, afirmou.

O presidente ainda destacou o apoio da Setasc no contexto da estruturação do diálogo entre os polos regionais

O evento será realizado no município de Barra do Garças, no Anfiteatro Fernando Peres de Farias, nesta quinta-feira (10.02) das 13h às 17h e sexta-feira (11.02) das 08h às 12h.