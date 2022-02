Dupla é presa com drogas e se defende afirmando que foi obrigada por facção

Dois jovens foram presos no início da tarde desta sexta-feira (25) na BR-163, próximo a Ouro Branco do Sul-MT, com aproximadamente 6kg de substancia análoga a maconha que seriam oriundas de Mato Grosso do Sul. Eles foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis.

Segundo informações repassadas pelo tenente Edmilson da Força Tática, a Agência Regional de Inteligência (ARI) recebeu a informação sobre o tráfico e conseguiu as características do veículo.

Eles foram abordados e contaram que teriam sido obrigados pela facção a transportar o entorpecente.

Um deles já tem passagens pela polícia. O caso será investigado.