Dupla foge e abandona mochilas contendo materiais furtados na Vila Mamed

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta Honda Fan CG 125 e três mochilas contendo vários materiais com características de furto na madrugada desta quarta-feira (16), na Vila Mamed, em Rondonópolis (MT). Dois suspeitos fugiram e abandonaram as bolsas contendo 4 reguladores de pressão e óleo do motor, 2 módulos, 4 bombas de embreagem, 2 módulos de farol e várias ferramentas.

A guarnição realizava patrulhamento pelo Distrito Industrial quando deparou com dois suspeitos transitando com uma motocicleta com a lanterna traseira queimada e portando 3 mochilas.

Ao tentar fazer a abordagem, os indivíduos fugiram.

Diante da situação, a PM fez o acompanhamento aos suspeitos, onde na altura do bairro Vila Mamed o condutor da moto bateu em um bloco de concreto na ponte em reforma da BR-364. A dupla abandou o veículo e as mochilas e fugiu a pé.

Todo o material que possui características de violação foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para providências que o caso requer.