Em Abu Dhabi, Mendes fala em busca por investimentos para Mato Grosso

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), se reuniu com representantes do fundo Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) na busca por investimentos em infraestrutura e logística para Mato Grosso. O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira (21), em Abu Dhabi, nos Emirados Arábes Unidos.

O diretor-executivo Khadem AlRemeithi afirmou que o fundo tem muito interesse em investir no Brasil. “Olhamos para o Brasil com muita frequência e estamos sempre com interesse e vontade de investir. Nosso objetivo é investir em operações e concessões que já estão em andamento”, explicou.

O governador Mauro Mendes pontuou as oportunidades que existem em Mato Grosso, principalmente, em concessões e infraestrutura. “Temos grandes oportunidades já em execução no nosso Estado, que podem ser bem rentáveis para os investidores. Nosso grande objetivo é atrair investimentos tanto para o Governo, como para viabilizar negócios de empresas privadas”, destacou Mauro Mendes.

O próximo passo, segundo o governador, será encaminhar para o Fundo ADI o portfólio de projetos que possam receber investimentos. “Vamos reunir os projetos já em execução para mostrar as oportunidades existentes em nosso Estado”, destacou, acrescentando ainda que Mato Grosso precisa se abrir para o mundo e assim dar um salto em evolução.

Participaram da reunião os secretários Mauro Carvalho (Casa Civil), Cesar Miranda (Desenvolvimento Econômico) e Laice Souza (Comunicação), e Marcelo Andrade – representante da Pro Natura Internacional -, além da assessora de Assuntos Internacionais, Rita Chiletto, e o ajudante de ordens do governador, Ricardo Mendes.

O Fundo

ADIA – Abu Dhabi Investiment Authority, é o maior fundo soberano que reúne todas as receitas de petróleo e gás dos Emirados Árabes. Ele é o quarto maior fundo soberano do mundo e em 2021, a Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), de acordo com Sovereign Wealth Fund Institute – SWFI, conta com um total de ativos estimado em US$ 650 bilhões

A ADIA foi criado com o objetivo de investir fundos em nome do governo do país le gerencia as reservas de petróleo em excesso do emirado, estimado em US $ 1,329 trilhão.

Portfólio

Após se reunir com o segundo maior fundo de investimentos dos Emirados Árabes, o Fundo Mubadala, o governador Mauro Mendes irá apresentar nos próximos dois meses um portfólio de projetos e ações já em desenvolvimento que possam atrair recursos. Entre os projetos que foram mencionados pelo governador estão os processos que envolvem a cadeia do etanol, fertilizantes verdes, mercado de carbono e infraestrutura.

“Temos um ‘bolso’ para qualquer oportunidade que nos apresentarem para parcerias e com o menor risco possível. Somos cuidadosos ao analisar os projetos, mas temos interesse em dar continuidade aos nossos investimentos no Brasil”, destacou Saed Arar, durante a reunião com o governador.

Para Mauro Mendes, o encontro foi importante para abrir caminhos e prospectar oportunidades, tanto para o governo, como para os setores industrial e empresarial. “Vamos entregar os projetos em busca da ampliação e atração de investimentos. Esse é o papel do Estado, de desenvolver a economia e prospectar mercados para que seja possível que os potenciais e oportunidades existentes em Mato Grosso sejam desenvolvidos”, afirmou.