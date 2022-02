Em briga generalizada, torcedor do Palmeiras é baleado e morto

Terminou em tragédia a derrota do Palmeiras para o Chelsea na final do Mundial de Clubes. Um homem foi baleado neste sábado (12), próximo ao Allianz Parque, em São Paulo e, algumas horas depois, sua morte foi confirmada.

Torcedores do Alviverde brigaram entre si. Vários grupos se enfrentaram, e a confusão se agravou quando um homem foi baleado na rua Palestra Itália. A vítima, Dante Luiz, de 35 anos, da liderança da Mancha Verde na Zona Oeste de SP, foi socorrida com um ferimento no tórax e encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. A informação foi confirmada pelo Delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão a Delitos de Intolerância Esportiva.

Segundo informações do capitão Bonifácio, porta-voz da PM, o atirador, identificado como José Ribeiro Apóstolo Junior, agente de escolta e vigilância penitenciária da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), foi preso. O 23º Distrito Policial (Perdizes) é responsável pela área, mas, devido a esquema de plantão, o preso foi encaminhado ao 91º DP (Ceasa).

À reportagem da Record TV, torcedores disseram que a motivação da confusão foi roubo de celulares. Segundo a repórter Ingrid Griebel, pessoas que estavam no local suspeitam que a vítima reagiu a uma tentativa de assalto. A polícia investiga também a hipótese de acerto de contas entre torcedores. O motivo do disparo, portanto, ainda será esclarecido.

Torcedor esfaqueado

Uma pessoa foi esfaqueada no cruzamento das ruas Caraíbas com a Palestra Itália, na zona oeste da capital, por volta das 17h40. Um amigo também se feriu.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, de 48 anos, foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de São Paulo, com uma fratura exposta na perna.

Uma pessoa que acompanhava a vítima também precisou de atendimento médico.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Aguiar Junior, dois homens suspeitos de serem os agressores foram presos. Ainda não há informação sobre qual delegacia será apresentado o caso.

O helicóptero da Record TV flagrou a movimentação enquanto era realizado o resgate.