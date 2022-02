Em Cuiabá, Pátio viabiliza concretização da malha viária do Distrito Industrial Rondonópolis

Para agilizar o compromisso assumido na semana passada, em reunião ocorrida no auditório do Paço Municipal com empresários do Distrito Industrial Rondonópolis, também conhecido como Distrito Antigo, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, acompanhado do secretário executivo para assuntos estratégicos, Paulo José Corrêa, esteve, ontem (10) na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) em Cuiabá. Eles foram recebidos pelo gestor da Pasta, Marcelo Padeiro, e lá protocolaram o projeto desse distrito, que foi coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), para ser encaminhado para análise e posterior convênio com o Município de Rondonópolis.

“O projeto envolve o asfalto da região, incluindo pavimentação, e, a parte estrutural que exige retirada da capa, base e sub-base receberá esse tratamento, sendo feita novamente. Também vamos executar toda a drenagem do Distrito Industrial Rondonópolis, que hoje não existe. Então, vamos dar uma cobertura de asfalto CBUQ em 100% do distrito”, relata Paulo José.

Melhorar a trafegabilidade, criando a estrutura necessária a uma boa pavimentação e dar as condições que a classe empresarial precisa para realizar seu trabalho é o objetivo de todo esse empenho da atual Administração de Rondonópolis.

Mas os esforços da Gestão Municipal não pararam por aí e durante essa visita houve outro encontro. “Boa parte do recurso já está assegurada. E o restante também está encaminhado, pois aproveitamos para nos reunirmos com o senador Carlos Fávaro e o deputado estadual Nininho que se comprometeram a articular um encontro com o Governo do Estado para reforçarmos o pedido de apoio e assegurarmos o restante deste recurso”, comenta Paulo José, tranquilizando a classe empresarial.

O empreendimento total chega a um montante de quase R$65 milhões, como expõe secretário executivo: “O projeto todo ficou em um valor de R$64.800 milhões e acreditamos que ele será tramitado o mais rápido possível para que possa ser realizado”.