Em reunião com Lula, lideranças de Mato Grosso falam em “dívida” do Estado com securitização no agro

Durante a reunião de lideranças políticas de Mato Grosso com o ex-presidente da República e pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última terça-feira (8), a securitização voltada ao agronegócio tomou conta de parte da conversa. Para os presentes, o Estado tem uma “dívida” com o ex-presidente, nunca eleito por esta federação.

Em resumo, a securitização é uma prática financeira que converte dívidas de um credor em dívidas com investidores por meio da venda de títulos. É uma forma de viabilizar projetos, antecipando o recebimento do capital necessário para colocá-los em prática.

Trata-se de um instrumento comum no mercado imobiliário, por exemplo, pois permite que construtoras e empreiteiras construam empreendimentos a partir das aplicações financeiras feitas por investidores.

No agronegócio, a política foi implementada em 2008 pelo então presidente petista. “Aparece sempre na imprensa que o agronegócio não gosta do PT. O cara não gosta porque não gosta, mas ele não pode dizer que não gosta porque o PT não gosta do agronegócio. Todo mundo sabe que, em 2008, nós fizemos uma medida provisória que renegociou uma dívida de 87 bilhões, porque o agronegócio ia quebrar. Nós fizemos a securitização, renegociamos para dar o direito das pessoas viverem com dignidade”, argumentou o próprio ex-presidente em entrevista recente.

Na corrida eleitoral de 2022 Lula tem buscado apoio do agro, contando com as “pontes” em Mato Grosso. Lideranças do setor que tendem a apoiar sua candidatura ao Planalto, como ex-ministro e ex-governador Blairo Maggi.

Nem Lula nem Dilma jamais saíram vencedores em pleitos no Mato Grosso. Para este ano, aliados locais garantem a elaboração de um projeto político sustente palanque ao ex-presidente da República, neste Estado considerado, ainda, reduto bolsonarista. Lula e os representantes locais se lançaram ao que denominam ser uma “reconstrução do Brasil”.

Reunião

Estavam presentes a reunião a presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann, o vice-presidente nacional do PT e deputado federal José Guimarães, Romênio Pereira da executiva nacional do PT, a deputada federal Rosa Neide (PT), o deputado estadual e presidente estadual do PT Valdir Barranco, o presidente estadual do PSB e deputado estadual Max Russi, o deputado estadual e ex-presidente do Sintep Henrique Lopes (PT), Aloísio Leite presidente estadual do PV, Aluísio Arruda da executiva do PC do B, Maria Lúcia Cavalli ex-reitora da UFMT, Zé Carlos do Pátio (SD) prefeito de Rondonópolis, o suplente de deputado estadual Valtenir Pereira (MDB), Adair Moreira prefeito de Alto Paraguai, além de outras lideranças do Estado.