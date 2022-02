Encontro define diretrizes para início das aulas do cursinho na próxima quarta-feira (02)

A equipe de coordenação do cursinho pré-vestibular Zumbi dos Palmares reuniu na noite desta quarta-feira (23) professores e coordenadores pedagógicos para acertar os últimos detalhes para o início das aulas. Os profissionais aprovados no seletivo para docentes assinaram o contrato com o município e agora estão aptos para dar início às aulas.

Após a formalização, a coordenação do cursinho fez a lotação, que indica em qual polo vai cada professor vai atuar, bem como a distribuição das disciplinas aos docentes de cada polo. O encontro serviu também para alinhar as questões pedagógicas que traçam as diretrizes do ensino no curso preparatório.

As aulas estão previstas para começar na próxima quarta-feira, dia 2 de março, em todos os oito pólos: Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, Escola Estadual Daniel Martins de Moura, Escola Municipal Frei Milton da Silva, Escola Municipal João Evangelista, Escola Municipal Firmício Alves Barreto, Escola Municipal Edvaldo Zulliani Belo, Escola Municipal Bonifácio Sachetti e na Escola Municipal Celson de Carvalho.

O horário das aulas vai das 18h30 às 21h45, de segunda a sexta-feira. Quem não conseguiu se inscrever dentro do prazo pode procurar um dos pólos a partir do dia 2 de março e tentar ocupar uma das vagas remanescentes.

O cursinho Zumbi dos Palmares prepara os alunos não só para as provas dos vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mas também para outras provas de concursos públicos.