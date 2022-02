Entregador dá pausa no serviço para se masturbar no meio da rua e acaba preso no Residencial Paiaguás

Um entregador delivery foi preso no Residencial Paiaguás após dar uma pausa na entrega para se masturbar no meio da rua na madrugada deste domingo (27). Uma moradora avistou o ato pela janela e ligou para o namorado, que acionou a Polícia Militar.

Uma guarnição da PM fazia rondas pela região do Mathias Neves, quando foi chamada pelo namorado da mulher. Após o relato, os policiais avistaram o motoboy, trajado com capa e com a mochila de entrega, já nas imediações do Residencial Pagiauás III. Foi dada voz de parada, mas o suspeito empreendeu fuga. Ele acabou abordado e preso já no bairro Residencial Paiaguás I.

O suspeito foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia. A Polícia Judiciária Civil deverá investigar o caso.