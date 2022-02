Especialista em arremessar materiais ilícitos em presídios de MT é preso

Um jovem especialista em lançar materiais ilícitos em presídios do Estado de Mato Grosso (MT) foi preso durante uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (16), em Cuiabá (MT). Um segundo indivíduo também foi preso.

O suspeito admitiu que se especializou na prática do crime e disse que recebia a quantia de R$ 2 mil por cada aparelho que entrasse no presídio.

A Polícia apreendeu entorpecentes, balança de precisão, celulares, fones, carregadores e outros materiais.

Durante a ação, a PF do município de Barra do Garças (MT) que monitorava através de investigações o suspeito, acionou a equipe do Grupo de Apoio (GAP) da PM para realizar a abordagem junto ao veículo Pálio que se encontrava em poder do suspeito.

A equipe deparou com o indivíduo saindo da residência segurando um invólucro de cor branca. Ao perceber que seria abordado, o jovem tentou jogar o material para o interior da residência. Ao realizar a abordagem foi constatado que o referido invólucro se tratava de uma grande porção de substância análoga a maconha e um aparelho celular com acessórios.

Diante do flagrante, a equipe entrou na casa e encontrou um drone e treze aparelhos celulares, todos embalados prontos para serem arremessados no interior dos presídios de MT.

Ainda durante as buscas, no quintal da residência foi encontrado dois tabletes de substância análoga a maconha enterrados.

De acordo com informações da Polícia, o suspeito confessou que tinha ido até a cidade de Cáceres para lançar drogas e aparelhos celulares dentro do presídio.

O jovem também já havia sido preso após lançar drogas e celulares em outro presídio.

Um 2° indivíduo que estava na casa no momento da abordagem foi encaminhado para a Delegacia.