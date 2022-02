Estudantes poderão cadastrar dados do Sisu, Prouni e Fies em Acesso Único, anuncia MEC

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, na semana passada, o lançamento do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (Acesso Único), que reúne informações do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A novidade permite que candidatos aos programas insiram as informações cadastrais apenas uma vez.

O Acesso Único contará com aperfeiçoamento tecnológico contínuo, desenvolvido em ambiente de nuvem, para os sistemas de inscrições do Sisu, Prouni e Fies. Conforme adiantou o MEC, o portal ganhará novas funcionalidades disponíveis durante os processos seletivos para o segundo semestre de 2022.

No momento, de acordo com o MEC, o banco de dados é composto das edições mais recentes, de 2020 e 2021, mas já há projeto para ampliá-lo, tanto com a alimentação de dados de edições anteriores a 2020, como também com a atualização dos dados das edições deste ano e futuras.

Como funciona o portal

O portal disponibiliza busca avançada por meio de filtros que pode ser explorada pelo estudante para projetar as chances de ser selecionado para o curso desejado. Isso pode ser feito a partir das notas de corte disponíveis no banco de dados, que podem ser comparadas com a nota que o estudante obteve no Enem (dados reais ou estimados).

Os dados podem ser filtrados por nota de corte de cada curso, por instituição e localidade, município e estado, bem como quantidade das vagas ofertadas por cada edição do Sisu, Prouni e Fies.

Segundo o MEC, o projeto continuará em desenvolvimento, até o final do ano, para oferecer ampliações e aprimoramentos dos serviços e ferramentas tecnológicas que objetivam promover o ingresso no ensino superior.

Programas estudantis

Sisu: O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o processo que possibilita que estudantes ingressem em universidade pública com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nessa seletiva, os candidatos são contemplados em ordem classificatória de acordo com a nota no exame.

Cronograma do Sisu:

Inscrições: 15 a 18 de fevereiro

Resultado: 22 de fevereiro

Matrícula: 23 a 28 de fevereiro

Lista de espera: 22 a 28 de fevereiro

Prouni: O Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições particulares de educação superior. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

Além do critério da renda, para participar o candidato não pode ter diploma de curso superior e precisa ter obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas do Enem e não pode ter tirado zero na redação.

Cronograma do Prouni:

Inscrições: 22 a 25 de fevereiro

Resultado dos pré-selecionados:

1ª chamada – 2 de março

2ª chamada – 21 de março

Fies: O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas. É dividido em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.

Para participar do processo seletivo é preciso ter a nota do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média nas provas igual ou superior a 450 pontos, sem ter zerado a redação.

O programa leva em consideração a renda familiar. Para participar desse processo o candidato precisa possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, igual a superior a um salário-mínimo ou até 3 salários-mínimos.

O bolsista parcial do Prouni poderá participar do processo seletivo do Fies e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa, desde que se enquadre nas condições previstas no edital. Assim como o Prouni, o Fies é realizado em chamadas no primeiro e segundo semestre e também possui lista de espera.

Cronograma do Fies:

Inscrições: 8 a 11 de março

Resultado dos pré-selecionados em chamada única: 15 de março

Complementação da inscrição:

16 a 18 de março (para pré-selecionados na chamada única)

16 de março a 28 de abril (de pré-selecionados por meio da lista de espera).