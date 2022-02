“Eu tava bêbado”: Monark pede desculpas após defender nazismo no Flow Podcast

Monark, um dos apresentadores e entrevistadores do Podcast Flow, publicou vídeos de desculpas após suas falas em defesa do nazismo viralizarem mais cedo.

Adotando a abordagem do “foi mal, tava doidão”, ele disse algumas vezes que “estava bêbado” e afirmou que errou.

No programa de ontem (07) com Tábata Amaral e Kim Kataguiri, ele usou uma suposta defesa da liberdade de expressão para falar que o nazismo deveria ter um “partido legalizado” no Brasil, e que “se o cara quiser ser anti-judeu, ele deveria ter o direito de ser”.

Pedido de Desculpas de Monark

No vídeo, o podcaster que foi criticado por Benjamin Back, Emicida, Matuê e tantos outros, disse o seguinte:

Ó galera, eu queria fazer esse vídeo só pra pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa.

Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia, que é uma ideia que… acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos por exemplo. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado e falei de uma forma muito insensível com a comunidade ju… judaica.

E porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade.

Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível sim. Errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu to defendendo coisas abomináveis, é uma merda, errei pra caralho.

Eu não sei… eu peço, peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda a comunidade judaica. Desculpa mesmo. Não queria ser insensível, não foi a minha intenção.

E eu convido inclusive os maiores representantes dessa comunidade pra virem conversar comigo, pra me explicarem mais sobre toda a história. Obrigado.

Meteu Essa?!

Nos vídeos abaixo, é possível perceber que Monark coloca muita ênfase no álcool, que até onde a gente sabe, não tem entre sua lista de efeitos colaterais a defesa do nazismo.

Além disso, ele pede mais desculpas pela “forma insensível” como falou abertamente sobre o assunto em si, do que por defender a existência de ideais extremos, o que significa muita coisa.

Aqui abaixo, deixo vocês com um vídeo de Casimiro, esse sim um influenciador que tem coisas boas a dizer e que resumiu bem o que acontece nos podcasts a la Joe Rogan mundo afora hoje em dia.