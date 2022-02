EUA vai responder de maneira decisiva a qualquer ataque da Rússia, diz Biden

O presidente dos EUA, Joe Biden, fez um pronunciamento nesta terça-feira (15) para falar sobre a crise no leste da Europa. O mandatário americano afirmou que o país responderá de maneira decisiva a qualquer ataque da Rússia, inclusive com duras sanções econômicas, que já foram elaboradas pelo governo.

Biden também ressaltou que as forças de segurança do país ainda não verificaram nenhuma retirada de tropas russas da fronteira com a Ucrânia. Estima-se que pelo menos 100 mil soldados da Rússia estejam espalhados pela região fronteiriça.

Apesar da linha incisiva no discurso, Biden disse que o povo russo não é alvo nem inimigo dos Estados Unidos. Segundo o presidente, as nações envolvidas neste impasse do Leste Europeu desejam amenizar a situação e seguir o melhor caminho.

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), que entrou em destaque durante a escalada das tensões no Leste Europeu, também foi posta em pauta por Biden durante o discurso.

“Não se engane: os Estados Unidos vão defender cada pedaço dos territórios da Otan com toda a força americana. Um ataque contra um território da Otan é um ataque contra todos nós.”

Apesar de a Ucrânia não ter ingressado na aliança do Atlântico, países vizinhos, como a Polônia, são signatários do acordo mútuo de defesa militar. Uma das exigências russas para uma desescalada, inclusive, é a garantia de que ucranianos não se juntem à Otan.

Biden também destacou que ele e Vladimir Putin concordaram em seguir uma via diplomática para tentar resolver o imbróglio com a Ucrânia. Em conversas recentes, os presidentes teriam até dividido ideias de como manter a segurança na Europa.

Para Biden, Rússia e Estados Unidos têm responsabilidade determinante para manter a estabilidade global.

Ainda em pronunciamento, o mandatário americano voltou a falar sobre o gasoduto Nord Stream 2 — estrutura criada para o envio de gás russo à Alemanha. Segundo Biden, uma invasão da Ucrânia seria determinante para a não utilização da rede de gás bilionária entre as duas nações europeias.

O presidente americano também confirmou que os Estados Unidos continuarão conduzindo exercícios militares com aliados da Otan, além de preparar políticas públicas para proteger preços de recursos essenciais, como combustível, no caso de uma guerra.

Na parte final do discurso, Biden ressaltou a importância de não haver ataques russos, nem bélicos nem virtuais, por meio de hackers. Para o líder americano, o que está em jogo neste impasse europeu é a liberdade.

“Se não lutarmos pela liberdade que está em risco hoje, pagaremos um preço alto amanhã”, conclui Biden.