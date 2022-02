Ex-miss Ucrânia posa com armas e chama civis para se unir a Exército

Anastasiia Lenna, eleita Miss Grand Ucrânia em 2015, decidiu trocar os brilhos, saltos e tiaras por armas e coletes a prova de balas para defender o seu país contra a invasão da Rússia. A modelo, que pratica Airsoft, contou que não é militar, mas compartilhou duas fotos usando farda para incentivar seus compatriotas a se juntarem ao Exército para defenderem sua nação.

“Eu não sou um militar, apenas uma mulher, apenas um humano normal. Apenas uma pessoa, como todas as pessoas do meu país. Também sou jogador de airsoft há anos. Todas as fotos do meu perfil para inspirar as pessoas. Eu tinha uma vida normal apenas na quarta-feira, como milhões de pessoas. Eu não faço nenhuma propaganda, exceto mostrar como são as mulheres da Ucrânia – fortes, confiantes e poderosas”, começou.

Anastasiia também agradeceu o apoio que vem recebendo dos fãs nas redes sociais.

“Agradeço toda a atenção e apoio ao meu país, a todas as pessoas na Ucrânia que lutamos todos os dias contra a agressão russa. Nós venceremos! Nasci e moro em Kiev. Esta é a minha cidade. Ucrânia é meu país. Em 24 de fevereiro a Federação Russa pisa em nossas terras e começa a matar civis, mulheres, crianças. O povo ucraniano não tem culpa. Nenhum de nós tem qualquer culpa. Estamos em nossas terras”, disse.

Por fim, ela pediu para a Rússia parar com os ataques. “Falo para todas as pessoas do mundo! Pare a guerra na Ucrânia! Nenhuma pessoa deve morrer! Podemos parar tudo isso juntos. Compartilhe informações sobre a situação. Ajude o povo ucraniano a parar a agressão russa. Glória à Ucrânia! Glória aos Heróis”, completou.