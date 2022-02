Fábio Garcia segue cotado para assumir a liderança do União Brasil em Mato Grosso

Atual presidente do Democratas em Mato Grosso, o ex-deputado federal Fabio Garcia é dado como certo para assumir a liderança do União Brasil, partido recém-validado pelo Tribunal Superior Eleitora (TSE), nascido da fusão entre Democratas e Partido Social Liberal (PSL). A confirmação depende do aval do presidente nacional da sigla, o deputado Luciano Bivar.

Segundo Garcia já existe entendimento quanto a sua permanência na liderança do partido. O que pode, entretanto, influenciar na decisão, é o desejo de se candidatar e voltar ao cenário em 2022. Em 2018 Garcia não concorreu, disse que precisava cuidar da família.

O União Brasil segue trabalhando em prol do “projeto reeleição” de Mauro Mendes ao Governo. Ao demais cargos, almeja, tudo indica duas cadeiras na Câmara e conta com o Jayme Campos ocupando vaga no Senado. À presidência, ainda não há confirmação de palanque em torno da candidatura do ex-juiz Sergio Moro (Podemos).

O União Brasil deverá anunciar seus pré-candidatos até o início de março.