Famosos se solidarizaram com ucranianos e lamentam a situação

Desde que as primeiras notícias confirmaram a invasão russa da Ucrânia, na madrugada desta quinta-feira (24), artistas nacionais e internacionais se manifestaram sobre o conflito no leste da Europa e lamentaram a situação.

A modelo e influenciadora Dani Souza, que morou em Kiev, na Ucrânia, por muitos anos com o marido, o jogador de futebol Dentinho, e a família, ficou chocada com os ataques.

“Gente, tem muitos brasileiros ainda lá. Como ele pode fazer isso com a Ucrânia? Essas pessoas não merecem isso! Esse povo já é sofrido. Meu Deus!”, escreveu ela, que está morando no Brasil.

Dentinho, por sua vez, mostrou preocupação. O jogador, que atuava no clube Shakhtar Donetsk, postou um vídeo que registra os ataques e usou emojis de choro e de coração partido. Ele também pediu orações pela Ucrânia.

A cantora Zélia Duncan lamentou a situação no Twitter: “Guerra é tragédia, fracasso, derrota de todos”.

Vera Farmiga, atriz conhecida por integrar o elenco do filme O Menino do Pijama Listrado, condenou a operação militar russa na região separatista no leste da Ucrânia, nas cidades de Lugan e Donetsk. A artista, que é filha de imigrantes ucranianos, postou um trecho do hino nacional do país.

“A Ucrânia ainda não morreu. Nem sua glória ou liberdade. Para nós, compatriotas, o destino sorrirá mais uma vez. Nossos inimigos desaparecerão, como o orvalho ao sol da manhã. E nós governaremos, irmãos, em nossa própria terra livre. Entregaremos nossas almas e corpos para alcançar nossa liberdade”, diz o texto.

Antonio Fagundes postou um trecho do poema A Bomba, de Carlos Drummond de Andrade, e completou: “Hoje não tem #tbt. Hoje seria impossível vir por aqui com boas lembranças sem olhar o mundo ao nosso redor. ‘A humanidade é uma doença de pele da Terra’ — Nietzsche”.

“Tem dias em que a gente acorda e parece que tá vivendo um filme de terror. As imagens da Ucrânia que vejo na minha timeline me entristecem profundamente. Minha solidariedade a todas as pessoas que estão sofrendo com esses confrontos. Minhas orações estão com vocês”, comentou Giovanna Ewbank.

Quem também se manifestou e lamentou a situação foi o apresentador Luciano Huck, que é neto de ucranianos. “A quem interessa uma guerra na Europa agora? É possível sempre dar uma chance à paz. Não por romantismo. Mas por realismo mesmo”, postou nas redes sociais.

O ator Ary Fontoura lamentou a decisão do governo russo de invadir a Ucrânia. “Em pleno século 21 fazer uma guerra é reduzir o ser humano a um imbecil sem raciocínio algum. Os que se dizem civilizados têm que dizer não a Rússia, que provocou essa reação infame e covarde aos ucranianos. O mundo não pode aceitar isto. Precisa urgentemente de harmonia. Paz! Jamais a guerra! É o que as pessoas sensatas e civilizadas devem e precisam manifestar. NÃO À GUERRA! NÃO À RÚSSIA! #ucrania #paz”, declarou.

“Não sei vocês, mas eu acho um desperdício de vidas de militares e civis, que não justifica o objetivo, seja ele qual for”, opinou Luma de Oliveira.