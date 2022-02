Faz mal ter plantas no quarto?

Recentemente, muito se ouve falar nos termos “urban jungle” e “pais de planta”. No entanto, há quem diga que ter muitas plantas em casa e, especialmente, no quarto pode ser prejudicial. Será que isso é verdade? A resposta é NÃO!

As plantas, assim como nós, respiram e devolvem gás carbônico para o meio ambiente. No entanto, é importante ter em mente que durante o dia, quando elas fazem a fotossíntese, elas produzem oxigênio. E, à noite, quando “respiram”, utilizam boa parte do oxigênio que elas mesmas produziram. Sendo assim, a quantidade de oxigênio consumido por uma planta é quase irrisória perto do que nós, os animais de estimação ou outras pessoas que dormem no mesmo ambiente consomem.

Mas, afinal, elas trazem benefícios?

SIM! Ter plantas no quarto pode ser muito benéfico para a saúde, além de deixar tudo mais bonito. As plantas purificam as impurezas do ar, eliminando possíveis toxinas que possam existir por conta da poluição da cidade, móveis etc. Também, dependendo da espécie, podem aumentar a umidade do ar e deixar o clima mais gostoso.

Algumas das plantas legais de se ter no quarto são: lavanda, filodendro, lírio da paz, clorofito, ficus-elastica, babosa, gardênia, dentre outras.

Agora que você já conhece os benefícios das plantinhas em casa, já pode abusar da decoração natural. Mas, lembre-se: elas também precisam de cuidados!