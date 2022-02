Fiscalização é realizada em estabelecimentos noturnos para cumprimento de restrições em Rondonópolis

O Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp), o Procon Municipal e a Polícia Judiciária Civil realizaram neste fim de semana uma fiscalização de cunho orientativo em vários estabelecimentos noturnos de Rondonópolis para garantir o cumprimento das medidas restritivas determinadas em novo decreto municipal.

O coordenador do Gasp, Valdemir Castilho Soares, o Biliu, afirmou que a grande maioria dos estabelecimentos noturnos visitados pela fiscalização estavam cumprindo adequadamente as medidas do decreto municipal. “Quem não estava cumprindo foi orientado pela fiscalização”, acrescentou.

O decreto municipal em vigor determina o fechamento de todas as atividades às 23h59, com toque de recolher até às 5h. Também deve ser mantida a lotação de até 50% dos espaços e é obrigatório o uso de máscara.