Flamengo e Atlético disputam Supercopa do Brasil na Arena Pantanal

A Arena Pantanal será palco da Supercopa do Brasil neste domingo (20). Marcada para 15h, a partida entre Flamengo e Atlético (MG), atuais campeões da Copa do Brasil e Brasileirão 2021, respectivamente, contará com 80% da capacidade de público do estádio, de acordo com decreto municipal.

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol não divulgou o início da venda dos ingressos para a decisão. A capacidade da Arena Pantanal é de aproximadamente 42 mil torcedores. Com o decreto, devem ser liberados 33 mil entradas, aproximadamente.

“A CBF, antes de disponibilizar os ingressos, precisava saber a capacidade estipulada. Como o decreto foi publicado nesta segunda-feira (14.02, às 18h), a informação de venda de ingressos deve ser publicada logo em breve. Mas reforço que venda de ingressos não é responsabilidade da Secel, nós vamos apenas abrigar o evento, toda a estrutura e logística é da Confederação Brasileira de Futebol”, explica Jefferson Neves, secretário Adjunto de Esporte da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Conforme o decreto, fica estipulado que para acessar e permanecer na Arena Pantanal o público precisará apresentar comprovante de imunização contra a Covid-19, com pelo menos a segunda dose ou dose única.