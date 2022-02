Fluxo de automóveis pode subir até 22% na BR-163 durante feriado de Carnaval

O movimento na BR-163/MT começa a apresentar mudança nas características a partir desta sexta-feira (25) em decorrência do feriado prolongada de Carnaval, comemorado entre hoje e às 12h da próxima quarta-feira de Cinzas (02). Segundo estimativa da Concessionária Rota do Oeste, a rodovia pode ter um aumento de até 22% no fluxo de veículos de passeio e uma redução que pode chegar a 18% com relação aos caminhões e carretas.

Para esta sexta-feira, é esperada uma variação de tráfego com crescimento de até 21% no movimento de automóveis e queda de 18% de veículos pesados, em decorrência da restrição de tráfego prevista pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O diretor de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, chama a atenção para o período chuvoso, que aumenta a chance de registro de ocorrências e reforça a importância da manutenção veicular, especialmente com relação aos itens de segurança, como freios, pneus, limpadores de para-brisa.

“Na chuva a pista fica mais escorregadia e o tempo de resposta de frenagem é maior. Por isso, é fundamental que a velocidade praticada seja reduzida se estiver chovendo e que todos os itens de segurança estejam em condições adequadas de uso. Lembrando ainda que a BR-163 tem intenso fluxo de veículos de carga, o que requer ainda mais atenção e cuidado de quem planeja viajar”, recomenda.

Leves – O aumento no fluxo de veículos leves permanece no sábado (10%) e na terça-feira (22%). Em contrapartida, a Rota do Oeste prevê uma redução na presença dos ‘pequenos’ na segunda-feira (5%), domingo (13%) e quarta-feira de Cinzas (5%).

Pesados – O levantamento demonstra que o tráfego de carretas e caminhões terá queda forte nos primeiros dias, com redução gradual das viagens de trabalho até o domingo. Com a aproximação do fim do feriado é retomado o fluxo normal da rodovia. Assim, os veículos de carga estarão menos presentes na BR-163 no sábado (16%), domingo (7%) e terça-feira (5%). Mas será intenso, com crescimento de 10%, na segunda e quarta-feira.

O suporte, pela concessionária caso seja necessário, pode ser acionado via 0800 065 0163, que funciona 24 horas por dia. Além de solicitar atendimento, neste canal de contato os motoristas podem obter informações momentâneas sobre as condições de tráfego, intervenções na rodovia, condições climáticas, entre outros.

5 dicas para dirigir sob chuva:

1) Verifique se os pneus não estão ‘carecas’;

2) Teste o limpador de para-brisas

3) Utilize os faróis mesmo durante o dia

4) Reduza a velocidade e mantenha distância segura do veículo da frente

5) Em caso de tempestade, aguarde a melhora do tempo em um posto de serviços antes de seguir viagem. Nunca pare às margens da pista!