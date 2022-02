Gabi Martins confirma término de namoro com o cantor Tierry

Depois de muitos boatos de uma possível separação, Gabi Martins confirmou o fim do namoro com Tierry. A cantora respondeu uma pergunta dos fãs sobre o assunto nos stories do Instagram.

“Eu estou solteira, estamos solteiros. E quero dizer pra vocês que o Ti é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muito carinho por ele, pela família dele e ele apareceu na minha vida em um momento que eu não esperava e eu serei eternamente grata”, declarou Gabi.

“Pode ser que um dia a gente volte ou que cada um siga sua vida 100%, eu quero realmente focar no meu trabalho agora”, completou.

A cantora explicou ainda que demorou para falar sobre o término do romance porque “não tem sido fácil”. “Eu procurei me fortalecer com vocês, mostrando meu trabalho, e eu senti que agora eu estava mais preparada para falar com vocês.”

Juntos oficialmente desde 2020, Gabi e Tierry já tinham se separado outras vezes ao longo desses dois anos de namoro.