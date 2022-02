Governo de MT deve transferir show do cantor Gustavo Lima da Arena Pantanal para outro local

O Governo de Mato Grosso está orientando a organizadora do show do cantor sertanejo Gustavo Lima a transferir o evento para outro local ou para uma data no final do ano, quando encerrarão os jogos do Campeonato Brasileiro. A data estava inicialmente reservada para o dia 19 de março, na Arena Pantanal.

A orientação atende à recomendação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Conmebol, para preservar a qualidade do gramado da Arena, uma vez que há a previsão da estreia do Cuiabá Esporte Clube na Copa Sul-Americana, jogo que irá ocorrer entre os dias 5 a 7 de abril, no estádio mato-grossense.

O Governo de Mato Grosso destaca que sempre buscou soluções para que a Arena Pantanal seja utilizada da melhor forma possível, garantindo a manutenção de um espaço adequado aos mais diferentes eventos e públicos.