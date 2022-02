Governo do estado repassa verba para o município de Jaciara e parte dela será usada em reforma de escolas

O Paço municipal repassou uma contrapartida de R$ R$ 390.222, 89; projetos de reformas e ampliações ficaram sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento.

O Governo de Mato Grosso assegurou um pacote de investimentos de cerca de R$ 40 milhões para vários setores do município de Jaciara, sendo parte da verba, no valor de R$ 9,3 milhões, destinada para reforma de cinco escolas da rede estadual de ensino.

As obras têm a contrapartida do Executivo Municipal, no valor de R$ 390.222, 89 mil. Além disso, a Prefeitura de Jaciara, que articulou o aporte financeiro junto ao Executivo estadual, é responsável pela elaboração de todos os projetos das unidades escolares.

São elas: Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho; Escola Estadual Prefeito Arthur Ramos; Ceja Marechal Rondon, ambas localizadas no Centro de Jaciara; Escola Estadual Milton Ferreira da Costa (Jardim Aeroporto), e Escola Estadual Francisco Soares de Oliveira, que fica na Cohab São Lourenço.

“São R$ 9,3 milhões que serão convertidos em melhorias à comunidade escolar. Agradecemos o Governo do Estado pela parceria e compromisso com a nossa cidade. Jaciara nunca recebeu nada próximo disso”, disse a prefeita Andréia Wagner (PSB), referindo-se aos quase R$ 40 milhões anunciados pelo governador do Estado, Mauro Mendes (DEM), no dia 20 de dezembro.

Na Escola Estadual Arthur Ramos, por exemplo, a verba será aplicada na manutenção da frente da unidade escolar, trocará janela, forro, construirá quatro salas de aula, três laboratórios, uma biblioteca, um banheiro, um vestuário, além dos dois barracões para interligar dois pátios da escola e uma ampliação do refeitório.

“Isso é que foi solicitado pela escola para esse convênio”, disse a diretora da Escola Estadual Arthur Ramos, Quézia Ferreira Pimentel.

Já na Escola Milton da Costa, que estão matriculados cerca 800 alunos, o recurso será utilizado para reforma geral da unidade. “Desde telhado e parte elétrica, banheiros, construção de um refeitório completo, ampliação da secretaria e sala dos professores e biblioteca integrada (laboratório de informática e biblioteca), construção de mais 3 salas”, pontuou a diretora da unidade escolar, Geanne Cândido.

ARES-CONDICIONADOS – Além da verba do governo estadual para reforma das unidades, uma emenda parlamentar de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Max Russi (PSB), no valor de R$ 1,6 milhões, foi destinada para aquisição de ares-condicionados às escolas estaduais. Os equipamentos já foram instalados.

São elas: Antônio Ferreira Sobrinho (20 unidades), Celestino Correa da Costa (20 unidades), Francisco Soares de Oliveira (24), Modelo Santo Antônio (31 unidades), Milton da Costa Ferreira (30 unidades). No total, são 124 ares condicionadores adquiridos.