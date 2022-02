Governo entrega restauração da balsa que faz travessia do Rio Xingu

A balsa Estradeiro I e o rebocador Estradeiro II, que fazem a , na MT-322, foram entregues completamente reformados pelo Governo do Estado. Os reparos foram realizados pela empresa Centro Oeste Navegações, contratada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) por R$ 1.268.045,45.

Foram realizados serviços de reparo nas estruturas da balsa, nas rampas de acesso, recuperação do abrigo de passageiros, instalação de portões e revisão de toda a parte mecânica do rebocador, além da limpeza e pintura da balsa. A empresa também foi responsável pelo transporte do barco e da balsa para o local da manutenção.

Os equipamentos foram apreendidos pela Marinha do Brasil em abril de 2021, atendendo uma decisão judicial que apontava falta de segurança. A balsa é a única alternativa para atravessar o Rio Xingu em Mato Grosso.

Desta forma, seu funcionamento é essencial para o escoamento da produção agrícola da região, para o comércio e para a integração entre o norte mato-grossense e a região do Norte Araguaia. Além disso, o serviço tem grande relevância para os povos indígenas que vivem no Parque do Xingu, e que são responsáveis pela operação da balsa.

A balsa e o rebocador foram entregues no Rio Xingu na última sexta-feira (18.02). Nesta terça-feira (22), os equipamentos receberam a Licença Provisória Para Entrada em Tráfego, emitida pela Marinha do Brasil, autorizando que entrassem em operação novamente.

A Balsa Estradeiro I tem 39 metros de comprimento e capacidade para transportar 169 toneladas de carga, 48 passageiros e dois tripulantes.

Créditos: Divulgação/Sinfra-MT