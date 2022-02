Guerra entre Rússia e Ucrânia faz preços de fertilizantes subir

Os preços dos fertilizantes no mercado físico brasileiro já refletem as incertezas de abastecimento global com a guerra entre Rússia e Ucrânia.

De acordo com dados da consultoria StoneX, um dos indicadores diários de preços reportava ureia a US$ 635 por tonelada CFR porto Brasil nesta quinta-feira (24). O valor é US$ 65 por tonelada maior que o reportado na quarta, de US$ 570 por tonelada.

“Os índices mostram aumento, mas as cotações tendem a continuar subindo”, avalia o diretor de Fertilizantes da StoneX, Marcelo Mello.

Outro indicador semanal aponta para média da ureia de US$ 605 por tonelada nesta semana, alta de US$ 55 por tonelada ante a semana anterior.

“Este indicador mostra a média da semana, por isso revela um efeito menor sobre os preços já que os aumentos dos futuros ocorreram a partir de terça-feira. Certamente, estamos acima deste nível no momento”, disse Mello.

A alta das cotações no mercado físico acompanhou o aumento expressivo dos contratos futuros dos fertilizantes listados no CME Group, nos Estados Unidos. Os contratos derivativos de fósforo também subiram diante da escalada da crise.

Outro impacto observado no mercado brasileiro é a ausência de algumas misturadoras dos negócios. A retração deve-se às incertezas sobre quais patamares os preços dos adubos podem atingir antes de efetuar vendas para entrega futura, conforme Mello.

“Elas tendem primeiro conversar com os fornecedores no exterior até o início da próxima semana para tentar entender o impacto e normalizar a comercialização”, comentou.

Rússia

A Rússia é um dos maiores players no mercado internacional de fertilizantes. É o segundo maior exportador mundial de nitrogenados e terceiro maior exportador global de fosfatados e potássicos, contribuindo com 16% dos adubos exportados no mundo.

O país é o principal fornecedor de adubos ao Brasil, com cerca de 20% do volume internalizado anualmente.