Guiratinga recebe R$ 550 mil em emendas parlamentares

O deputado Estadual Thiago Silva (MDB) recebeu na última semana em seu gabinete os vereadores Fagner Tadyn e Wesllen Monteiro, acompanhado do assessor Dinivaldo Lima.

O vereador Fagner Tadyn havia solicitado ainda no ano passado uma emenda no valor de R$200 mil para aquisição de um aparelho de tomografia e uma emenda de R$50 mil para a aquisição de brinquedos para instalação de um playground.

Já o vereador Wesllen solicitou para o município de Guiratinga uma emenda no valor de R$ 100 mil para a Secretaria Municipal de Assistência Social adquirir caixas d’água para serem distribuídas para famílias carentes e uma emenda de R$ 50 mil para a Secretaria de Esportes para aquisição de materiais esportivos.

O deputado confirmou a liberação destas emendas para este ano e ainda afirmou que fará a destinação de uma emenda no valor de R$ 150 mil para a construção dos abrigos para as crianças que utilizam o transporte escolar. Vale lembrar que esse pedido foi feito em 2020 pelo saudoso amigo vereador Pereira.

“Guiratinga é uma cidade onde tenho imenso respeito e carinho e estamos juntos trabalhando para viabilizar emendas para garantir a qualidade de vida e melhorias para a população”, disse o deputado Thiago Silva.

Thiago disse ainda que aguarda a Prefeitura de Guiratinga elaborar o projeto da Ponte do Rio Prata onde também fará a destinação de uma emenda.

O assessor Dinivaldo Lima já comunicou o prefeito Barga Rosa da liberação desses recursos para o município e o mesmo afirmou que está trabalhando para a elaboração desse projeto da Ponte do Prata que tem o apoio da Câmara Municipal de Guiratinga, Sinfra e deputado Thiago Silva.

Barga também disse que aguarda os ofício das emendas para tratar da parte burocrática para a liberação dos recursos e logo após a execução dessas emendas que serão de grande importância para a população guiratinguense.

Dinivaldo também comunicou a Secretaria de Administração Juliana Arruda para que a mesma providencie as documentações exigidas para a formalização dos convênios junto às secretarias de Estado. A Secretária Juliana ficou feliz com a notícia e se prontificou imediatamente em fazer juntamente com as outras secretarias a parte burocrática para o recebimento das emendas.

O Deputado Thiago Silva reafirmou para os vereadores o seu compromisso de continuar trabalhando por Guiratinga e deixando seu gabinete de portas abertas para o prefeito Barga Rosa, Secretários e toda a Câmara de Vereadores de Guiratinga.