Homem marca encontro por aplicativo e é sequestrado

Sete pessoas foram presas após sequestrarem um homem vítima de um falso encontro por aplicativos de relacionamento na Brasilândia, zona norte de São Paulo, na noite desta segunda-feira (21).

A vítima é moradora de um município da região metropolitana de São Paulo e marcou um encontro por meio de um site de namoro. Ele estava conversando com uma mulher que utilizava uma foto falsa. Para não levantar suspeitas, ela se passava pela pretendente enviando áudios ao homem.

De acordo com a Record TV, após marcar o encontro, o homem foi até o endereço e, ao chegar no local, mandou uma mensagem para a suposta mulher, que informou estar terminando de se trocar.

Suspeitando ter caído em um golpe, a vítima tentou sair, mas acabou entrando em uma rua sem saída na região da Brasilândia. Naquele momento, foi surpreendido pelos criminosos que anunciaram o sequestro.

O homem foi obrigado a descer do veículo e a entrar no carro dos sequestradores, onde foi encapuzado e levado para um cativeiro na comunidade Elisa Maria, também na zona norte de São Paulo.

Segundo equipes da 4ª Companhia do 9° Batalhão de Polícia, por volta das 21h houve um primeiro chamado para um carro que foi abandonado na região com uma pessoa sendo arrastada. Os policiais se deslocaram até o endereço e não localizaram nada.

Cerca de quatro horas mais tarde, por volta da 1h, um novo chamado foi feito via 190. Na solicitação, testemunhas afirmaram terem visto uma pessoa sendo arrastada para dentro das vielas da comunidade.

Os policiais se deslocaram novamente até a região e, após patrulhamento, conseguiram localizar o cativeiro onde a vítima era mantida refém.

Ainda no imóvel, segundo a PM, foram encontradas sete pessoas integrantes da quadrilha, sendo quatro homens e três mulheres. A polícia prendeu todos em flagrante. Segundo a polícia, os detidos possuem antecedentes criminais por tráfico, furto, roubo e latrocínio.

Em contato com a vítima, ela relatou que sofreu agressões durante o sequestro. Ainda segundo o homem, os criminosos também realizaram transferências da conta bancária, retirando cerca de R$ 6 mil, além de empréstimos no valor de R$ 25 mil. Ele já entrou em contato com o banco para tentar estornar o dinheiro.

O carro, a carteira e os cartões da vítima foram recuperados e encaminhados à delegacia, assim como os suspeitos. Eles foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de corpo de delito. O caso foi apresentado no 45° Distrito Policial, na Brasilândia.