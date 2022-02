Hong Kong vai realizar testes da Covid em todos os 7,5 milhões de moradores

O governo de Hong Kong afirmou que deverá testar toda a população do território estimada em 7,5 milhões de pessoas para a covid-19. Segundo a agência de notícias Bloomberg, quem se recusar a fazer o teste pode ser multado em mais de US$ 1 mil (R$ 5,1 mil).

A blitz de testes, planejada para o próximo mês, ocorre por causa do aumento de casos de covid-19 nas últimas semanas. Hong Kong registrou 4,2 mil novos casos de covid-19 e dez mortes na quarta-feira 16. Há duas semanas, eram apenas 83 casos positivos.

Médicos da China continental vão apoiar as autoridades de Hong Kong que estão sobrecarregadas com os atendimentos de novos casos. O governo construiu tendas temporárias fora dos principais centros de saúde para lidar com o fluxo de pacientes. Também anunciou o aluguel de 10 mil quartos de hotel para isolar as pessoas que testam positivo para a covid-19.