Horta em casa | Aprenda a montar a sua e ter um estilo de vida mais saudável

Cada vez mais, as pessoas têm buscado um estilo de vida mais saudável e um dos pontos fundamentais tem sido uma alimentação orgânica e livre de agrotóxicos. Com isso em mente, uma tendência que cresceu muito nos últimos anos é a criação de uma mini-horta em casa, que pode ser criada em casas maiores ou até mesmo na sacada de apartamentos.

Quer saber como montar uma hortinha em sua casa? Confira as dicas abaixo:

1 – Escolha um local adequado

O primeiro passo para montar uma mini-horta é escolher o local. Duas boas opções são a cozinha e a varanda. Mas, o mais importante, é assegurar-se de que o ambiente é acessível, que tem água disponível e uma boa incidência de luz solar.

Escolha as espécies de plantas

Definido o ambiente em que sua mini-horta será montada, é hora de escolher as espécies. Em um espaço menor, você pode priorizar as plantas de pequeno porte, como agrião, manjericão, hortelã, alecrim, orégano, sálvia, salsa, cebolinha, louro e tomilho.

Adquira os recipientes para a montagem

Depois de escolher o local e as espécies a serem cultivadas, é necessário providenciar os recipientes para o plantio, que devem ter dimensões proporcionais ao espaço disponível. Dê preferência a vasos pequenos, canteiros e jardineiras, certificando-se de que eles possuem furos para a drenagem do excesso de água.

É hora de plantar!

O primeiro passo para plantar as hortaliças é misturar a terra com o composto orgânico. Em seguida, cubra o recipiente escolhido até a borda e cave um pouco a terra. Por fim, plante a muda ou semente e acrescente a terra adubada para fechar o buraco.

Lembre-se de manter a manutenção em dia

É importante saber que ter uma hortinha caseira demanda dedicação. Por isso, não basta simplesmente plantar as hortaliças, também é preciso cultivá-las com carinho.

Para isso, é muito válido pesquisar os cuidados específicos que cada espécie demanda. Mas, no geral, as plantinhas devem ser regadas com frequência, mas sem encharcar. Isso porque, o excesso de água as enfraquece e aumenta a propensão ao surgimento de doenças. Outro cuidado importante consiste em adubar a terra uma vez por mês.

Por fim, para evitar pragas e insetos, fuja de inseticidas agressivos, dando preferência a repelentes naturais, como a citronela.