Ida de Pátio para o PSB pode esbarrar nas intenções de Russi

A ida (ainda não confirmada) do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), para o Partido Socialista Brasileiro (PSB) pode esbarrar nas intenções políticas do atual presidente da sigla em Mato Grosso e presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Max Russi. Contrário à federação partidária junto às siglas PT, PV e PCdoB, o projeto 2022 de um parece estar na contramão do outro.

Recentemente, Russi afirmou que ficaria em uma posição muito desconfortável perante os colegas de partido no Estado se o Diretório Nacional decidir seguir para as eleições de outubro em uma federação com o Partido dos Trabalhadores. Apesar de admitir que o PSB deverá apoiar Lula nas urnas, Russi acredita que o PSB não participará de uma Federação Partidária com PT. “Estamos bem avançados com Lula, mas acho que não vamos federar. Vamos caminhar sozinhos, mas apoio ao Lula. Pelo menos é o que tenho escutado nacionalmente dos nossos líderes”.

O deputado estadual enviou um ofício ao presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, se manifestando contra à formação de uma possível federação. Na carta enviada ao presidente nacional do PSB, cita ‘risco de grande evasão partidária’. “Levando em consideração a conjuntura política do Estado, tendo em vista o grande número de filiados que já vem se preparando para possível disputa eleitoral desde 2021 para uma cadeira na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, percebemos o risco de grande evasão partidária de importantes lideranças políticas caso se concretize a configuração da federação, conforme vem sendo negociada”, escreveu.

Importante lembrar que Russi e Zé do Pátio estiveram juntos em São Paulo, na tão comentada reunião junto ao ex-presidente petista.

Zé do Pátio

Já para o prefeito de Rondonópolis, que tem trabalhado muito em prol dos seus apadrinhados, o chamado “Trio Parada Dura”, e no palanque de Lula no Estado, a ideia de federação pode não ser uma má. Pátio está pensando em grupo e quer aglutinar, enquanto Russi pensa num PSB que apoia sem descer do muro.

Talvez por isso, neste desencontro, ainda não tenha confirmado oficialmente sua migração partidária. Outro ponto divergente se dá em torno da faceta de líder político. Pátio não chegará ao PSB se não for para imprimir o “jeito Zé do Pátio” de fazer política.