Idoso com dois mandados de prisão por estupro de vulnerável é preso

Um foragido da Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, na zona rural do município de Figueirópolis D’Oeste (MT).

Acusado de crime de estupro de vulnerável, o homem de 61 anos, estava com dois mandados de prisão expedidos pelo juízo da Comarca de Paranaíba (MS), e foi localizado pelos policiais civis da Delegacia de Polícia de Jauru.

As diligências iniciaram após troca de informações entre as Polícias Civis dos dois estados, sobre a possibilidade do suspeito estar escondido na região de Figueirópolis D’ Oeste.

Diante das suspeitas a equipe de Jauru conseguiu identificar o endereço onde o suspeito estava residindo, sendo um rancho próximo ao Rio Jauru.

Os policiais civis deslocaram-se até a propriedade, local isolado e com difícil acesso em razão das chuvas e estradas alagadas, e efetuaram a prisão do foragido.

Ele foi conduzido até a delegacia para as providências cabíveis, e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.