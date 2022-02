Inscrições para curso superior de teatro podem ser feitas até dia 13 de fevereiro

Estão abertas até o dia 13 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo do curso superior de Tecnologia do Teatro, que é credenciado pela Universidade de Mato Grosso (Unemat). Ao todo, são 50 vagas gratuitas, distribuídas em sete áreas profissionais: atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, iluminação, sonoplastia e produção cultural. As aulas são realizadas no Cine Teatro Cuiabá, e o valor da taxa é R$ 60.

O processo seletivo será realizado em duas etapas eliminatórias. A primeira consiste em uma Carta de Intenção, que será avaliada com critérios de uma redação e cujo modelo está disponível no edital. Após seleção nesta fase, os candidatos passam para a segunda etapa, que terá uma prova prática e entrevista.

O início das aulas está previsto para 21 de março, no prédio do Cine Teatro Cuiabá, localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas. O curso é oferecido no período noturno, de segunda a sexta-feira.

MT Escola de Teatro

Maior projeto de artes cênicas de Mato Grosso, a MT Escola de Teatro foi inaugurada em 2016 pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e oferece o curso superior de Tecnologia em Teatro gratuitamente para os alunos. Nesses anos, já formou profissionais graduados que atuam tanto em Mato Grosso quanto fora do Estado, nas áreas de teatro, cinema, televisão e docência.

O polo de formação que funciona no Cine Teatro Cuiabá, com gestão compartilhada entre a Secel e a Associação Cultural Cena Onze. Após a conclusão de quatro módulos de ensino (quatro semestres), o estudante recebe a formação de tecnólogo.

Serviço:

Processo seletivo MT Escola de Teatro

Inscrições: até 13 de fevereiro

Edital: https://portaldocandidato.com/unemat-teatro-20221/

Informações: (65) 99339-8570 e https://www.instagram.com/mtescoladeteatro/