Inscrições para o concurso público em Tesouro vão até 10 de março

A Prefeitura de Tesouro realizará concurso público em caráter efetivo de nível superior para o quadro municipal. O certame oferece no total três vagas, sendo: uma para Controlador Interno, uma para Psicólogo (a) e uma para Assistente Social, os salários são de R$ 3.366,00 a R$ 3.800,00, por jornada de 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas somente via internet do dia 21 de fevereiro até às 23 horas e 59 minutos (horário oficial de Mato Grosso) do dia 10 de março de 2022, através do endereço eletrônico www.metodoesolucoes.com.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00, e deverá ser paga até o dia 11 de março de 2022, para que seja efetivada a inscrição. Os candidatos que se enquadram dentro dos requisitos para serem isentos da taxa, devem solicitar o pedido de isenção no ato da inscrição, no período entre 21 a 22 de fevereiro de 2022, somente pelo site www.metodoesolucoes.com.br , anexando os documentos conforme pedido no edital.

O concurso público será de prova objetiva e de títulos. A duração da prova objetiva será de até quatro horas, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas. O candidato deverá comparecer ao local de prova, com antecedência mínima de 30 minutos, usando máscara, e com algum documento original com foto, podendo ser, RG, Carteira de Ordem ou Conselho de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado Militar; Carteira Nacional de Habilitação ou Passaporte. Documentos de identificação pessoal, na modalidade digital (aplicativos de smartphones), não serão aceitos.

A prova objetiva será realizada no dia 27 de março deste ano, das 08h00 às 12h00, e o resultado final do concurso está previsto para ser divulgado no dia 25 de abril de 2022, a partir das 17h00.