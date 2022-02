Inscrições para Prêmio Talento Universitário são prorrogadas

As inscrições para a segunda edição do Prêmio Talento Universitário, que terminariam no dia 13 desse mês, foram prorrogadas para o próximo dia 21. Os interessados em participar devem se inscrever através do site da competição.

O Prêmio Talento Universitário é voltado para estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 ou 2020 e ingressaram na educação superior em 2021. Além disso, é preciso estar matriculado em um curso de graduação – presencial ou a distância – em uma instituição de ensino superior pública, privada ou militar. Outra exigência é não estar em débito com a CAPES, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou outras agências de fomento à pesquisa.

Os candidatos terão de responder a uma prova com 80 questões de múltipla escolha, todas sobre conhecimentos gerais, que está prevista para ser aplicada no dia 20 março. Os locais do exame serão divulgados a partir de 03 de março.

Os inscritos que obtiverem melhores pontuações vão ser premiados com R$5 mil. Serão aceitas até 44 mil inscrições. A premiação vai subsidiar estudos e pesquisas da CAPES para a formulação de políticas públicas para a educação superior. O resultado será divulgado a partir de abril.