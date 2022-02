Integrantes de facção criminosa são presos e drogas apreendidas durante operação conjunta

A Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar deflagraram a operação “RISP 14”, no município de Itanhangá (MT), visando desarticular uma organização criminosa instalada na região.

A ação contou com apoio da Delegacia Regional de Nova Mutum, e resultou na prisão de quatro pessoas, e apreensão de um adolescente. A Polícia também apreendeu grande quantidade de droga, dinheiro, uma moto e um simulacro de arma de fogo.

Os suspeitos de 27, 20, 19 e uma mulher de 19 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. O menor de 16 anos também responderá ato infracional análogo aos mesmos crimes.

Após receberem denúncia anônima sobre indivíduos ligados a uma facção criminosa, envolvidos em uma tentativa de roubo à uma agência bancária na modalidade conhecida como “sapatinho” e atuantes na venda de entorpecentes na região, os policiais civis e militares passaram a apurar os fatos e identificaram uma residência no bairro Nova Conquista, usada pelos suspeitos.

Com base nos indícios, as equipes foram até o endereço e ao se aproximarem avistaram três indivíduos saindo da casa. Na ocasião, o trio (entre eles um adolescente) tentou fugir do cerco policial, no entanto, acabaram detidos.

Os policiais civis e militares localizaram no interior da residência, uma balança de precisão, duas porções de maconha e mais de R$ 13 mil em dinheiro. Em um dos aparelhos celulares apreendidos, foi encontrada uma mensagem de voz referente a uma arma de fogo, sendo a voz dessa pessoa reconhecida pelos policiais.

Na sequência as equipes foram até o endereço da pessoa que havia enviado a mensagem, onde ao chegarem um indivíduo tentou correr, porém foi abordado.

Nesse local foram apreendidas uma porção grande de pasta base, três porções médias e outra nova porções pequenas da mesma substância, além de quatro porções de maconha, dois pés de maconha, uma moto Titan de cor preta com registro de roubo, mais de R$ 3 mil em dinheiro, um simulacro de arma de fogo (tipo pistola), anotações referentes a distribuição e controle da venda de entorpecentes, e uma cesta básica usada para coagir a população em não denunciar atos criminosos.

Diante do flagrante, todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Tapurah, interrogados e autuados em flagrante e ato infracional respectivamente, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

Após a confecção dos autos, os presos e o apreendido foram colocados à disposição da Justiça.